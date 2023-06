Berlusconi diventa un angelo nella via dei presepi di Napoli: la statuetta del Cav con le ali

Adesso Silvio Berlusconi è diventato un angelo. Una creatura divina, con le ali bianche che spuntano da dietro spalle. Completano l'opera il classico doppiopetto blu, una cravatta azzurra e con una mano alzata in segno di saluto. Così è stata raffigurata una statuina dell'ex premier Silvio Berlusconi nella bottega del Maestro Marco Ferrigno, una delle tante eccellenze artigiane presenti nella famosa "via dei presepi" di San Gregorio Armeno, nel centro di Napoli.

La statuina è realizzata in terracotta, misura circa 25 centimetri ed è già esposta all'esterno della bottega insieme a tanti altri personaggi famosi. Si tratta per ora di un pezzo unico da esposizione, ma sono già tante le richieste di acquisto recapitate alla bottega di Ferrigno.

«É un omaggio rivolto ad un uomo che ha contribuito a scrivere la storia del nostro Paese - ha commentato lo maestro d'arte presepiale - Sicuramente Bersluconi da lassù ci guarderà e sorriderà. É stato sicuramente anche una persona di grande spirito, un vincente, sia sotto l'aspetto sportivo che sotto tutti gli altri.

A me mancherà e penso che la stessa sensazione la proveranno in tanti».

Il Cav modello d'ispirazione a San Gregorio Armeno

Non è la prima volta che a San Gregorio Armeno si realizzano statuine dell'ex premier. Lo stesso Cav, nel salone di Villa San Martino, ad Arcore, era solito posizionare ogni Natale un presepe realizzato per lui da un altro celebre artista locale: Gennaro Di Virgilio. «Era molto affezzionato alla mia arte - racconta l'artista al Mattino - e amava molto la tradizione dell'arte presepiale napoletana».

Di Virgilio ha raffigurato varie versioni dell'ex premier: in una di queste ha la mano alzata, in segno di saluto a tutto il popolo italiano. In un'altra tiene in braccio Dudù, il suo barboncino. Un'altra ancora è ispirata alla famosa gaffe delle corna. Dopo la scomparsa del Cavaliere l'artigiano le ha raggruppate tutte vicino alla scritta «ciao Silvio».

«Il presidente è sempre stato tra le dieci statuette più vendute della mia bottega - racconta ancora Di Virgilio - Ogni volta che realizzavo una nuova chicca, lui era molto fiero di far parte del mio presepe».