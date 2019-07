Contagiati da un batterio nello studio medico: in 30 finiscono all'ospedale, ambulatorio sequestrato

Pazienti contagiati da un batterio dopo essersi sottoposti a infiltrazioni con gas medicale alle articolazioni in uno studio medico di Massa (Massa Carrara). È la vicenda riportata oggi dal Tirreno: una trentina i casi sotto esame da parte dei carabinieri. Intanto l'ambulatorio è stato posto sotto sequestro su disposizione della procura che ha aperto un fascicolo. Secondo quanto riferisce sempre il Tirreno, i pazienti che sarebbero stati contagiati sono finiti al pronto soccorso con sintomi simili: febbre costante e infiammazioni. Per una decina sarebbe stato necessario anche il ricovero. Tutti hanno avuto la stessa diagnosi: infezione in corso per artrite settica, un'infiammazione dell'articolazione causata da un batterio. Ad accomunare i pazienti colpiti il fatto di aver frequentato lo stesso ambulatorio privato per sottoporsi a infiltrazioni alle articolazioni con gas medicinale. La procura ha aperto un fascicolo per ricostruire quanto accaduto nell'ambulatorio e verificare se il problema sia dipeso da procedure errate o da una partita di prodotto fallata. Tra le ipotesi al vaglio, riporta ancora il quotidiano, anche quella che sia stato utilizzato un gas medicinale non autorizzato dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco.LEGGI ANCHE....> Latina, ragazza morta dopo l'intervento al naso: 31 indagati