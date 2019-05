Sgominata baby gang a Milano, 17enne fermato con le scarpe rubate ai piedi

Sono in tre: due 17enni di nazionalità italiana ed un 19enne originario del Marocco. Sono stati tutti fermati dalla polizia per quattro rapine commesse lo scorso gennaio a Milano, nella zona di Porta Romana. I giovani puntavano a cellulari ma anche a capi di abbigliamento. È proprio un paio di scarpe da ginnastica ad aver fatto incastrare uno dei due 17enni, sorpreso dagli agenti con la refurtiva ai piedi.

I furti - Il primo colpo è avvenuto in via Mantova, dove il 19enne ha portato via un cellulare Samsung a un minorenne. I due 17enni, invece, sono accusati di aver rapinato insieme un coetaneo in via Verona (gli hanno sottratto una maglia, una cintura e le scarpe) e poi ognuno per conto proprio di aver commesso un colpo in viale Lucania (in questo caso il bottino è composto da uno smartphone e da una sigaretta elettronica) e in corso Lodi (dove un uomo è stato costretto a consegnare il proprio cellulare sotto la minaccia di un coltello).

I riconoscimenti da parte delle vittime hanno consentito agli agenti di individuare la baby gang ma durante le perquisizioni a casa non è emerso nulla di compromettente. L'unico elemento che ha tradito il gruppo sono state le scarpe da ginnastica indossate dal rapinatori.

