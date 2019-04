Baby gang danneggia le auto in sosta: cinque nei guai a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 16 anni, completamente ubriachi, mettono a ferro e fuoco il centro di Pescara, danneggiando le auto in sosta. L'episodio è accaduto, la notte fra sabato e domenica. La baby gang, costituita da cinque ragazzi, tutti rom, è stata bloccata dai poliziotti della squadra volante, diretti da Paolo Robustelli, prima che potesse compiere altri guai. L'allarme al 113 è scattato attorno all'una e trenta quando alcuni cittadini, preoccupati e impauriti, hanno chiesto l'intervento immediato di una pattuglia in via Bologna in quanto vi era un gruppo di giovani, completamente fuori di testa, che si stava divertendo a prendere a calci gli specchietti retrovisori delle vetture parcheggiate lungo la strada.Nel giro di pochissimi minuti gli agenti sono intervenuti, beccando i cinque a distruggere le auto. Uno di loro in particolare tirava i calci o quello che gli capitava sotto mano e gli altri lo sostenevano. Sono stati immediatamente bloccati e identificati. Si è scoperto così che avevano tutti fra i 16 e i 17 anni. Il capo branco, quello cioè che tirava i calci contro le auto, di appena 16 anni, è stato denunciato al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila per danneggiamento aggravato; gli altri quattro invece sanzionati per ubriachezza. Si è poi appurato che il gruppetto aveva trascorso la serata, bevendo a volontà, nella zona di Pescara Vecchia, non sapendo successivamente come trascorrere il resto della nottata, annebbiati dall'alcol, hanno pensato di divertirsi, compiendo in giro atti di vandalismo e, quindi, iniziando dal bersaglio più semplice ossia le auto in sosta. Considerando le loro condizioni, se i poliziotti non fossero subito intervenuti, fermandoli, non si sa davvero cosa avrebbero potuto continuare a fare.