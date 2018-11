Auto finisce fuori strada, Tommaso e Carmine morti sul colpo

Grave incidente stradale, la notte scorsa, sulla statale 180 al km 4, in località Ertogrande, tra Sersale e Cropani (). Due ragazzi,di 31 anni edi 24 anni, sono morti mentre una terza ragazza, di 30 anni, è rimasta indenne.I giovani viaggiavano a bordo di una Nissan Micra quando, per cause in corso di accertamento, il ragazzo al volante ha perso il controllo della vettura in piena curva, finendo fuori strada. Il conducente, nello schianto, è stato sbalzato fuori dall'auto ed è deceduto, mentre la seconda vittima è stata estratta ormai senza vita dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.