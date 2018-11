Roma, scontro tra autocarri: due feriti, uno è grave

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente stradale tra due autocarri avvenuto stamattina, intorno alle 6.15, via Fatebenefratelli a Genzano di Roma. Uno dei due mezzi trasportava medicinali. Entrambi gli autisti sono rimasti feriti, uno in modo più grave è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenute due squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA