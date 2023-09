Trento, il papà biologico è gravemente malato: il tribunale dà l'ok all’adozione del bimbo per l’altro padre

Riconosciuta in tempi record l'adozione di un bambino per una coppia omogenitoriale a Trento. A causa della malattia del padre biologico, il bambino rischiava infatti di rimanere orfano. Una battaglia iniziata molto tempo fa, ma che grazie all'intervento del Tribunale dei Minori di Trento ha avuto un lieto fine.

La vicenda

Il Tribunale dei Minori di Trento ha riconosciuto l'adozione di un bambino di poco meno di quattro anni da parte di un genitore non biologico di una coppia omogenitoriale riconosciuta in Canada ma non in Italia. L'istanza è stata avanzata lo scorso marzo a causa di gravi problemi di salute del padre biologico del bambino, nato mediante gestazioni per altri.

La coppia rischiava infatti che il proprio figlio rimanesse orfano.

Nell'arco di quattro mesi, il collegio presieduto dal presidente del Tribunale, Giuseppe Sapadaro, si è espresso favorevolmente all'adozione da parte del genitore sociale. Lo riporta il "T quotidiano". L'istanza era stata valutata positivamente anche dalla Procura dei minorenni di Trento, che però aveva chiesto alla coppia di rinunciare all'istanza di registrazione della doppia paternità.