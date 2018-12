A4, scontro fra camion, carreggiata invasa dai pacchi: traffico bloccato

Schianto in A4, mattinata da incubo nel Veneto orientale. Ennesimo incidente stradale questa mattina alle 7.30 nel tratto compreso tra Portogruaro e Latisana in direzione di Trieste: due camion si sono toccati, gli autisti sono scesi per verificare i danni e hanno aperto il cassone di uno dei due mezzi da cui sono cadute decine di pacchi, buste e materiali destinati al centro di distribuzione di Udine, invadendo la careggiata. Nessun ferito ma inevitabile le code. Ma la situazione si è aggravata quando, n ella coda, altri due Tir si sono tamponati nel tratto compreso tra San Stino e Portogruaro. Anche qui fortunatamente non ci sono stati feriti. Traffico in tilt, in molti sono stati costretti ad uscire a San Stino di Livenza. Presa d'assalto la Statale 14. Alle 9.15 i mezzi sono stati rimossi. Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA