Mefop, gli appuntamenti: investire ed educare al welfare

Mefop: a ottobre due seminari dedicati al welfare in tema di investimenti ed educazione

Due gli appuntamenti promossi da Mefop nelle prossime settimane ed entro la fine del mese di ottobre, il primo previsto per il prossimo 27 ottobre dal titolo Gli investimenti a impatto: come coniugare la ricerca di redditività e il soddisfacimento dei nuovi bisogni di welfare e il secondo fissato al 29 ottobre dal titolo Educare al welfare ai tempi della digitalizzazione.

27 ottobre: Gli investimenti a impatto: come coniugare la ricerca di redditività e il soddisfacimento dei nuovi bisogni di welfare

Le società contemporanee si trovano ad affrontare nuove sfide rispetto al passato, quali il progressivo invecchiamento della popolazione, i bassi tassi di natalità, l’emersione di nuovi rischi e bisogni sociali e il conseguente aumento della domanda di servizi di welfare sempre più complessi. La pandemia ha peraltro esacerbato tale situazione, rendendo sempre più urgente una

risposta multilaterale ampia e coordinata, che veda protagonista anche il settore privato.

Quale ruolo possono giocare gli investitori previdenziali? Quali strumenti di investimento possono generare ricadute positive nel

tessuto sociale, salvaguardando la redditività attesa?

L’evento si terrà in streaming e la partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito

PROGRAMMA | 27 OTTOBRE

10.00 Saluti di benvenuto

Luigi Ballanti, Mefop

10.05 Gli investimenti per una Italia più sostenibile e resiliente

Enrico Giovannini, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile

10.20 Gli investimenti a impatto: trend in atto e prospettive di

sviluppo

Stefania Luzi, Mefop

LA PAROLA AGLI OPERATORI

10.35 Come coniugare ritorno finanziario e impatto sociale

Luciano Balbo, OltreVenture

11.05 Dibattito

11.10 Impact Investing: infondere fiducia nel cambiamento

Manuela Cedarmas, Investcorp-Tages

11.40 Dibattito

11.45 Tavola rotonda

Modera Luigi Ballanti, Mefop

Partecipano:

Mario Calderini, Direttore Tiresia

Luca Foresti, Amministratore Delegato Centro medico

Santagostino

Felice Damiano Torricelli, Presidente Enpap

12.15 Chiusura dei lavori

Filippo Montesi, Social Impact Agenda per l’Italia

29 ottobre Educare al welfare ai tempi della digitalizzazione. le nuove tecnologie digitali come “croce e delizia” dei processi educativi indirizzati alla Generazione Z.

Finanza e welfare sono accomunate dall’aspirazione al benessere, nel senso più ampio della parola. Un’aspirazione oggi più forte che mai, in particolare nel vissuto dei giovanissimi – la cosiddetta “generazione Z” – caratterizzata da un rapporto immediato, ma non sempre meditato, con le nuove tecnologie.

Si pone quindi l’esigenza di una guida per interpretare e indirizzare la tensione verso la sicurezza da una parte e la prosperità dall’altra, facendo leva sugli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. Se è vero che le tecnologie potrebbero giocare un ruolo decisivo sulla crescita della consapevolezza dei cittadini in materia sociale, economica e finanziaria, risulta fondamentale riflettere sull’impostazione corretta da seguire nei processi educativi, non dimenticando il ruolo del contenuto e del linguaggio.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito

10.00 SALUTI

Luigi Ballanti, Direttore Mefop

10:15 DIGITALIZZAZIONE E CONSAPEVOLEZZA FINANZIARIA

Interviene Mauro Marè, Presidente Mefop e Docente di Economia digitale

10:45 EDUCARE LA GENERAZIONE Z AL WELFARE TRA SFIDE ANTICHE E NUOVE TECNOLOGIE

Introduduce e modera Marco lo Conte, giornalista e social media editor Il Sole 24 ore

Intervengono

Paola Liberace, giornalista; ricercatrice e head di Vetrya Academy | Barbara Alemanni, Prof. Financial Market,

Università di Genova

11:45 IL PROGETTO MEFOP PER L’EDUCAZIONE AL WELFARE

Damiana Mastantuono, Reponsabile Area sviluppo e comunicazione di Mefop

12:15 PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA PREVIDENZIALE (AICP)

12.25 CONCLUSIONI

Elisabetta Giacomel, Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

