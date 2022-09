LianCare entra in AIWA e consolida la cultura del welfare

LianeCare, PMI innovativa dedicata alla integrazione tra le attività di cura familiare e le attività professionali, entra a far parte di AIWA

«La cura dei familiari che si trovano in situazioni di malattia o non autosufficienza – ha commentato il Presidente di AIWA Emmanuele Massagli nel dare il benvenuto alla nuova associata – è una urgenza sempre più presente nella vita dei lavoratori italiani. Ce lo dicono le indagini e le statistiche ufficiali, nazionali (ISTAT e Censis) e internazionali (ILO), ma ce lo segnalano anche le scelte di welfare aziendale dei lavoratori. Parimenti, la nascita di operatori specializzati è prova della capacità del welfare aziendale di rispondere ai bisogni sociali delle persone. Sono grato a LianeCare, il primo portale di caring in Italia, per avere aderito ad AIWA: la loro fiducia comporta la condivisione di ulteriori competenze all’interno della nostra Associazione, sempre più eterogenea e matura».

LianeCare ha la missione di supportare l’integrazione tra vita personale e professionale di tutti i dipendenti che lavorano attraverso servizi specifici grazie alla tecnologia, parte essenziale della sua missione e visione, per un nuovo approccio di Smart Caring rivolto ai dipendenti delle aziende che supporta. Tanti i servizi messi a punto in quest’ottica:

• AUDITCARE: strumento dedicato alle aziende che vogliono aiutarei propri dipendenti a gestire le responsabilità di assistenza familiare, profilando in modo puntuale le loro esigenze.

• TALKNOW: servizio di prenotazione e videoconsulto psicologico su piattaforma online per la promozione di un benessere psicologico diffuso.

• CAREFINDER: piattaforma digitale di matching per connettere i dipendenti con personale domiciliare per assistenza di bambini, anziani, casa, animali e bisogni speciali in grado di rispondere a tutte le esigenze di caring familiare 24hsu 24 – 7 g su 7 g.

• CAREACADEMY: offre percorsi di formazione e-learning di sostegno ai dipendenti per aiutarli ad affrontare le diverse fasi del ciclo di vita che stanno affrontando e consentire che il carico emotivo e fisico ad essi

• CAREMANAGER: con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, il Care Manager lavora direttamente con il dipendente caregiver familiare e identifica insieme a lui i migliori servizi da attivare sul territorio.

«Abbiamo deciso di aderire ad AIWA – ha commentato Anna Benini, CEO e Co-founder di Liane – perché crediamo fermamente nel welfare aziendale come importante leva di engagement e retention dei collaboratori, un welfare a forte vocazione sociale che mette le persone al centro. Le persone con i loro bisogni, anche complessi, il tema della cura in generale e il benessere dell’individuo per garantire la piena produttività economica e di impresa sono i temi su cui supportiamo i nostri clienti e che devono essere messi al centro del dibattito sul welfare aziendale, che a nostro avviso sta affrontando una nuova stagione. Ci è sembrato quindi una naturale evoluzione del nostro cammino e della nostra mission associarci ad AIWA, in quanto prima associazione che promuove la cultura del welfare, del wellness e del wellbeing delle persone in azienda, accompagnando il corretto sviluppo di una delle più moderne leve di valorizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, di incremento della competitività aziendale».

