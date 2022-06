La formazione permanente e la trasformazione digitale: convegno di ANAPIA

SAVE THE DATE: domani martedì 14 giugno 2022 presso la sede di ANAPIA (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura) si svolgerà il convegno “La digital transformation a supporto della formazione professionale. Processi e strumenti proposti dalla PA e da enti privati” moderato da Marco Barbieri, direttore di WeWelfare

Si svolge domani, martedì 14 giugno 2022, il convegno La digital transformation a supporto della formazione professionale. Processi e strumenti proposti dalla PA e da enti privati promosso da ANAPIA. ANAPIA Nazionale – Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura – è una associazione, creata dall’UCI (Unione Coltivatori Italiani), per erogare formazione dalle scuole ai centri di formazione permanente.

L’evento si svolgerà in forma fisica presso la sede romana di ANAPIA in via Lucina 10. Sarà possibile seguire l’evento (dalle 10.30 alle 12.30) anche in streaming.

Interverranno il presidente di ANAPIA, Mario Serpillo, il direttore generale di ANAPIA, Domenico Nobile, Sergio Talamo, Direttore Comunicazione Istituzionale e relazioni con le PP.AA. al Formez (che svolgerà un intervento su “Il digitale per la formazione. Dalle norme alle professioni al cittadino”), Stefano Trombetta, Managing Director Talent & Organization Lead Accenture Italia (“Continous learning, la formazione non finisce mai. Anche grazie alla tecnologia”) e Gianluca Cecchet, Presidente del CENFOP Lazio (Coordinamento Enti Nazionali per la Formazione e l’Orientamento Professionale).

L’organizzazione è a cura di Industry di Andrea Longo, che illustrerà la survey condotta presso gli operatori sul tema del convegno: “La digital transformation a supporto della formazione professionale”. Il moderatore sarà Marco Barbieri, direttore di WeWelfare.

