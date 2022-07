Estate e mancanza di concentrazione: i consigli di TherapyChat

TherapyChat, piattaforma di psicologia online, delinea alcuni consigli utili per supportare al meglio il team di lavoro durante i mesi estivi

TherapyChat, piattaforma di psicologia online sottolinea come grazie ad alcuni cambi di prospettiva e di approccio si possa contribuire a migliorare l’atteggiamento dei propri collaboratori durante l’estate. Sicuramente la vicinanza delle vacanze, un maggior numero di ore libere al giorno e un carico di lavoro ridotto tendono a migliorare l’umore dei dipendenti durante l’estate. Inoltre, praticare più attività ricreative e trascorrere più tempo di qualità con amici e familiari aiuta a sentirsi più rilassati, motivati e felici. La buona notizia per le aziende è che questa soddisfazione personale dei lavoratori si rifletterà sulle loro prestazioni e sul loro impegno nell’organizzazione, incrementando la loro produttività e capacità di collaborazione.

Tuttavia è importante però tenere presente che l’effetto del caldo sull’umore e sulle prestazioni, così come la crescente attenzione rivolta alla prospettiva delle vacanze e al tempo libero, possono trasformarsi in un limite: non è raro che, sebbene i dipendenti si sentano più sereni durante l’estate, il loro ritmo di lavoro rallenti. Da un lato, infatti, la forza lavoro si riduce a causa dell’assenza di molti dipendenti in ferie, dall’altro, chi rimane in ufficio è spesso poco concentrato e tende a distrarsi più facilmente.

Tuttavia, secondo TherapyChat, il segreto è riorganizzare il lavoro, concentrandosi sugli aspetti più importanti e mettendo in secondo piano i compiti che non sono necessari al raggiungimento degli obiettivi. Ridurre il numero di riunioni, semplificare l’esecuzione dei progetti e lasciare le attività burocratiche per un secondo momento può aiutare i dipendenti a concentrarsi su attività più significative.

Tra le soluzioni:

Cambiare l’ambiente lavorativo

L’ambiente di lavoro ha una grande influenza non solo sull’umore dei dipendenti, ma anche sulle loro prestazioni e sul loro livello di soddisfazione. Pertanto, una strategia molto semplice ed efficace per motivare i propri dipendenti in estate è quella di rinnovare l’atmosfera dell’ufficio, rendendola più accogliente e rilassata. Si può rinnovare l’arredamento in chiave estiva, includere un sottofondo musicale per i momenti di pausa o optare per la luce naturale invece che per quella artificiale. Per le pause, invece di snack e caffè, succhi di frutta e gelati, molto più in sintonia con la stagione.

Combinare tempo libero e lavoro

È possibile lavorare in ufficio e divertirsi con i propri colleghi. Infatti, è un modo eccellente per rafforzare i legami all’interno del team, migliorare le prestazioni e stimolare la motivazione dei dipendenti. Si possono programmare attività di team building creative o sessioni di allenamento insieme.

Non dimenticarsi di riposare

Nell’ansia di sfruttare al massimo l’intensa giornata lavorativa, a volte ci si dimentica delle pause necessarie. Prendersi qualche minuto di riposo durante la giornata non solo aiuta i dipendenti a ricaricare le batterie, ma contribuisce anche a rilassare la mente e ad aumentare la concentrazione. Pianificate quindi alcuni momenti di stop e relax durante la giornata, incoraggiando i dipendenti e i colleghi a fermarsi, magari per cambiare postazione e chiacchierare con il resto del personale.

Essere flessibili

Si tratta di uno dei modi migliori per mostrare comprensione e apprezzamento nei confronti dei dipendenti o del proprio team. È anche un buon modo per rafforzare il loro impegno e stimolare la loro motivazione. L’idea è quella di dare loro un po’ di libertà per godersi l’estate, anche nel caso in cui non abbiano giorni di ferie, adottando ad esempio un orario ridotto che consenta di avere i pomeriggi dei venerdì estivi liberi.

Apprezzare lo sforzo

Niente motiva i dipendenti e migliora il loro impegno verso l’azienda più del sentirsi apprezzati. Far capire loro quanto siano apprezzati i loro sforzi, riconoscere i loro risultati e sostenerli nel portare a termine i compiti è fondamentale per mantenere i dipendenti ottimisti e migliorare il loro livello di soddisfazione lavorativa, non solo in estate, ma tutto l’anno.

L'articolo Estate e mancanza di concentrazione: i consigli di TherapyChat proviene da WeWelfare.