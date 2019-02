Roma, arrivano i nuovi 38 autobus Atac a noleggio

Tra pochi giorni saranno in strada i primi 38 autobus noleggiati da Atac. Sei nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina in piazza Garibaldi, la terrazza del Gianicolo, dalla sindaca Virginia Raggi. Erano con lei il presidente e ad di Atac Paolo Simioni, l'assessore capitolino alla Mobilità Linda Meleo, il prescindere dell'omologa commissione capitolina Enrico Stefàno, il dg dell'ospedale Bambino Gesù, Ruggero Parrotto.

I bus affittati ad Atac dalla ditta Cialone Tour si riconosceranno per la livrea bianca. Sono i primi 38 dei 108 autobus della fornitura presa a noleggio per i prossimi 12-18 mesi. «Abbiamo detto ai cittadini che avremmo risanato l'azienda e che piano piano sarebbe tornata a fare un servizio adeguato: questo è il modo con cui vi dimostriamo questo impegno», ha esordito Raggi.

«Il 2018 lo potremo ricordare come l'anno del risanamento di Atac - ha affermato Simioni in riferimento al bilancio aziendale e al l'iter del concordato preventivo - il 2019 come quello del ritorno alla normalità del servizio. Saremo in grado di fornire un servizio migliore alla città. Oltre a questi bus a noleggio, a giugno arriveranno 227 nuovi mezzi di quelli acquistati tramite la piattaforma Consip. Inoltre i minibus elettrici tra poco circoleranno per le strade».

© RIPRODUZIONE RISERVATA