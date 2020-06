Dopo anni di perdite, oggi il Comune di Fiuggi approva il bilancio dell’azienda dell’acqua, delle terme e del campo da golf di cui è proprietario con un utile di 149mila euro. E non è l’unico dato positivo. Nel corso del consiglio comunale di lunedì scorso il sindaco, Alioska Baccarini, ha anticipato gli altri risultati conseguiti da Acqua & Terme Fiuggi il cui bando per la cessione delle quote uscirà a luglio. “Nel 2019 l’azienda ha registrato un aumento di fatturato pari al 7,3% - ha precisato Baccarini – è stata risolta la quasi totalità dei contenziosi dei lavoratori ed è stato saldato il debito dell’Iva 2017 e di parte del 2018. In vista della privatizzazione, dopo l’intervento del Comune che ha ricapitalizzato Atf per evitare il fallimento in tribunale, i vertici della controllata sono al lavoro per ottenere un credito bancario. “Non sarà creazione di un nuovo debito – ha spiegato il sindaco di Fiuggi – ma una sostituzione dell’attuale debito tributario”. Ma intanto in città è polemica sul ritardo nel progetto della pista ciclabile urbana e sull’apertura della fonte Anticolana (la fonte Bonifacio VIII riaprirà il 13 giugno). “Sulla pista ciclabile – fa notare il gruppo di opposizione Fiuggi Viva - ad oggi l’amministrazione non ha ancora inviato all’Astral il progetto definitivo, finendo per mettere a rischio il finanziamento a causa del colpevole ritardo maturato. A causa delle divisioni interne alla giunta e alla palese contrarietà all’opera dell’assessore ai lavori pubblici Marco Fiorini – sostiene Fiuggi Viva - non sarà possibile comunicare ai turisti e ai cittadini l’intervento questa estate e probabilmente l’opera non vedrà la luce prima della prossima primavera”. L’invito rivolto all’amministrazione è a “riflettere sull’opportunità di realizzare con urgenza una bike line mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, ricalcando il percorso su cui in futuro sorgerà la vera pista ciclabile urbana”. Dalla pista ciclabile alla riapertura della fonte Anticolana che, secondo Fiuggi Viva, può svolgere “un ruolo centrale nell’ottica di una nuova offerta turistica”. “L’amministrazione comunale e Atf – sottolinea il gruppo consiliare rappresentato da Martina Innocenzi, Angelo Terrinoni e Alessandra Pirazzi - non sanno ancora indicare una data di apertura, lasciando peraltro aperta l’ipotesi di tenerla chiusa per risparmiare sui costi di gestione. A nostro avviso – sottolinea Fiuggi Viva - la Fonte Anticolana deve essere aperta e funzionante, se non per le classiche cure idropiniche, come parco per l’attività fisica in totale sicurezza e animato da apposite convenzioni non solo con i centri estivi, ma anche e soprattutto con circoli, palestre e realtà sportive locali”. E le risorse per realizzare gli interventi? L’opposizione consiliare invoca “il contributo che può mettere a disposizione Atf. insieme ai fondi stanziati da governo e regione, oltre alla capacità di spesa recuperabile attraverso la rinegoziazione dei mutui aperti con cassa depositi e prestiti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA