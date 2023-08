Sabato 12 Agosto 2023, 10:45

Teresa racconta come i suoi genitori si ricostruirono una vita in Irlanda cucinando “fish and chips”. Ogni estate a Casalattico tornano gli eredi dei numerosi conterranei che dagli anni 50 si trasferirono in altri Paesi del mondo in cerca di lavoro. Alla festa esposte le bandiere di 27 nazioni.