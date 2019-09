© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si accascia e muore. La tragedia si è consumata ieri mattina ad Arce, in località Borgo Murata dov’è stato trovato privo di vita Stefano Polselli 42enne del posto. A notare il corpo a terra è stato un vicino di casa il quale è subito accorso ed ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto, in poco tempo, sono arrivati i sanitari ai quali, purtroppo, non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Come da prassi in località Borgo Murata sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Arce e i colleghi della compagnia di Pontecorvo, diretti dal capitano Tamara Nicolai.Ci sono stati gli accertamenti del caso, è stato informato il magistrato di turno alla Procura di Cassino.Subito è stato appurato che la morte improvvisa del 42enne, avvocaoto e segretario comunale, è sopraggiunta per cause naturali. La salma nella tarda mattinata di ieri è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali.La morte di Stefano è arrivata come un fulmine a ciel sereno, persona seria, stimata e molto conosciuta. Molti, in queste ore, si stanno stringendo ai familiari in segno di vicinanza per il grave lutto che li ha colpiti.