Un inizio settimana diverso nel quartiere Scalo a Frosinone. Le modifiche alla viabilità hanno fluidificato il traffico sulle strade, in particolare Via Verdi e Via America Latina raggiunte soprattutto dai veicoli provenienti dai comuni vicini.

Il doppio senso di circolazione davanti alla stazione ferroviaria, in piazzale Kambo, con possibilità di risalire in via Claudio Monteverdi verso via Mascagni, in senso inverso rispetto a quello finora vigente, ha fornito uno sbocco utile a decongestionare le vie cittadine attorno alla stazione.

Le variazioni sono state introdotte venerdì scorso ed hanno tenuto anche in uno dei giorni più complicati, il lunedì.

Il punto critico però resta via Puccini rimasto comunque un corridoio angusto. La criticità si crea davanti alla scuola Pietrobono dove il transito diventa difficile all'ingresso e all'uscita degli studenti.

Le cause sono congiunte: via Puccini è la confluenza di più strade quali via Verdi, via Pasta (ovvero il sottopasso) e via Sacra Famiglia.

Anche se il traffico su via Verdi è stato alleggerito con la possibilità di proseguire dritto verso la Stazione, in via Puccini resta l'effetto imbuto soprattutto negli orari cosiddetti di punta quando insieme ai genitori, al volante ci sono le persone che vanno al lavoro, gli autobus urbani ed extraurbani e i mezzi commerciali che devono trasportare e scaricare merce.C'è poi la presenza del cantiere della pista ciclabile a formare una strozzatura proprio dove i genitori accompagnano i figli in automobile. Una piccola sosta per farli scendere dal veicolo moltiplicata enne volte. Ed ecco che l'ingorgo è fatto.Alcune mamme in maniera previdente escono una mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni per assicurarsi un posto nel parcheggio davanti al supermercato. Attendono lì il suono della campanella per poi andare via confortate. Altre, non trovando posto nelle immediate pertinenze, non si spaventano della breve passeggiata che li separa dalla scuola.Il parcheggio antistante la media Pietrobono al mattino è affollato di ragazzi. Un sorta di ritrovo prima di entrare in classe. Ed è uno spazio di manovra proprio in funzione delle esigenze di chi frequenta la scuola. I professori vi transitano con le proprie auto per raggiungere l'area dentro i cancelli. Ed è un punto di appoggio appunto per i genitori.Ma da sempre è anche un ghiotto posto per chi frequenta la zona. Non è così facile, infatti, trovare uno spazio consentito per lasciare l'auto. I parcheggi dei pendolari sono saturi.Ma dalle 7.30 alle 9 il parcheggio deve essere lasciato libero. Così ieri mattina sono scattate le multe da parte degli agenti della Polizia Locale che prestano servizio davanti alla Pietrobono.Una sanzione per divieto di sosta dell'importo di 29,4 euro se pagata entro cinque giorni, di 42 euro se viene superata questa soglia temporale.E mentre la vigilessa controllava l'area, non sono state poche le mamme o gli avventori diretti anche nei negozi che si sono introdotti nel parcheggio ignari del divieto. Sono stati invitati a trovare posto altrove. Interdetti hanno risposto: "ma posti auto non ci sono, neanche lungo la strada".Intanto, proprio nel quartiere Scalo, qualcuno ha pensato di mettere in affitto un'area privata. In via Mascagni è apparsa la scritta "Affittasi posti auto". In attesa di vedere qualche macchina in meno e qualche autobus in più, e soprattutto qualche persona in più che sceglie il mezzo pubblico, chissà che la soluzione alla carenza di parcheggi non arrivi proprio dai privati.