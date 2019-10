Ristrutturazioni e nuove case, ecco il piano degli alloggi popolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ater di Frosinone e la Regione Lazio insieme per concretizzare il programma triennale sulla casa. Ieri il commissario provinciale dell'Ater, Sergio Cippitelli, e l'assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani hanno parlato del piano da 10 milioni di euro dedicato a Frosinone e a Ceccano riguardante lavori di recupero e manutenzione, ma anche per nuovi alloggi.Nel capoluogo le zone interessate sono corso Francia, via Monteverdi e viale Parigi, per un totale di 63 appartamenti, che beneficeranno principalmente di coperture in mattonato utili a evitarne l'usura. A Ceccano, invece, è in partenza la manutenzione di 20 alloggi in zona Villaggio Unrra e sono in fase di ultimazione altri 20 nuovi alloggi in via Vigne Vecchie. Sempre ieri Cippitelli e Valeriani avevano in programma di andare sui cantieri frusinati e ceccanesi per consegnare i lavori alle imprese e controllare quelli già in corso. I piani della Regione, però, non riguardano soltanto Frosinone e Ceccano; beneficeranno degli investimenti anche Sora, Ceprano e M.S.G. Campano, dove nasceranno altri alloggi uniti agli interventi di recupero, poi Ferentino, Pico, Pontecorvo e Ripi per le manutenzioni straordinarie. Il commissario ha menzionato pure Cassino, che vanta venti nuovi alloggi pronti.E' stato posto l'accento sull'importanza delle ristrutturazioni e degli efficientamenti energetici, grazie ai quali l'Ater si assicura una maggiore tenuta dei locali e quindi in prospettiva delle spese minori sul bilancio dell'ente. Un ente che, come ha detto Cippitelli, ha ridotto le morosità al 40% e sta mettendo in campo dei piani di rientro al massimo quinquennali per le famiglie in difficoltà. Cippitelli ha inoltre spiegato che questo piano triennale non colma una situazione fatta di ingenti richieste di una casa popolare (i dati sono in possesso dei Comuni), ma certamente allevia le criticità e fa in modo di evitare problemi futuri.