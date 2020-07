© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli appuntamenti del fine settimana tra musica, teatro, arte e filosofia. Dopo l’apertura pirandelliana di Corrado Tedeschi e Antonio Friello, stasera l’appuntamento della rassegna del capoluogo “Teatro, musica e cabaret tra le porte” è con Sebastiano Somma nello spettacolo teatrale “Il vecchio e il mare” tratto dal capolavoro immortale di Ernest Hemingway. Domani, invece, la piazza sarà invasa dalle note del duo, pianoforte e chitarra, composto da Stefano Spallotta e Marco Attura, e dalle sonorità del cantautore Matteo Panetta (direzione artistica Katia Sacchetti). La prima settimana di programmazione della rassegna si concluderà domenica con lo spettacolo teatrale di e con Fabrizio Giannini dal titolo “Sotto casa di Alberto”, un appassionante ed emozionante viaggio nella vita di Alberto Sordi. Per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione telefonica, fino ad esaurimento posti, al numero 0775/1893548, dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dal giovedì alla domenica, dalle 16.30 alle 18.30. E’ partita ieri a Ferentino la XVIII edizione di “Ferentino Acustica”, l'ormai celebre rassegna di chitarra acustica che quest’anno propone quattro concerti in piazza Matteotti da oggi fino a domenica. La partecipazione si prenota al numero 353 3836096. Le corde della chitarra saranno le protagoniste anche del fine settimana di Fiuggi dove si terrà la XIV edizione del “Festival internazionale della chitarra” con la direzione artistica di Roberto Fabbri. L’evento, in programma domani e domenica, vanta la presenza sia di numerosi artisti internazionali provenienti da tutto il mondo, sia di affermati chitarristi italiani e giovani promesse. E’ on line la conferenza che il chitarrista e liutaio Michele Greci terrà oggi pomeriggio, alle 18, presso le Officine della Memoria; alle 21.30, nel piazzale del Monumento Roberto Fabbri & Figlie si esibiranno in “Famose canzoni pop arrangiate per voce violino e chitarra”; Ciro Carbone alla chitarra e Diletta Masetti voce recitante, inoltre, daranno vita a una reinterpretazione di un’opera fondamentale della nostra storia letteraria, “Lo Cunto de li cunti” di Giambattista Basile su musiche di Scarlatti. Domenica pomeriggio, alle 18, alle Officine della Memoria, ci sarà la premiazione del concorso Festival città di Fiuggi. La serata conclusiva della manifestazione trascorrerà tra le note del Maurizio Di Fulvio Trio e con la Noche Flamenca! Juan Lorenzo e la compagnia di ballo di Siviglia. Ad Alatri, domenica, alle 21, presso la suggestiva location del Chiostro di San Francesco a piazza Regina, andrà in scena la commedia-balletto di Moliere dal titolo ‘Il malato immaginario’. La regia è affidata a Valerio Germani che dirigerà la troupe formata da Igor Campoli, Stefania Ursano, Fabiana Pomella, Assunta Tacchio, Alessandro Picchi, Stefano Oddi e Valerio Germani. Con la direzione artistica di Fabio Macera, domani ad Anagni, è in programma il primo dei due appuntamenti con "Cultura in corso". Due giornate - la seconda si svolgerà sabato 25 luglio - dedicate a tutti gli artisti locali, in una cornice di musica, arte e cultura con l presenza di artisti e musicisti del territorio. Lungo il corso della città dei papi musicisti del territorio. Ieri sera, a Veroli, il filosofo, psicoanalista, sociologo e accademico Umberto Galimberti ha dato il via alla prima edizione del “Festival della Filosofia”. Il tema della manifestazione pensata e organizzata dal Comune di Veroli che punta sulla cultura dopo la parentesi della quarantena è "I luoghi dell'altro, periferie, solitudini, marginalità". Il secondo appuntamento ci sarà lunedì prossimo alle 21 presso il chiostro S. Agostino: il professor Antonio Cecere dell'università Tor Vergata dialogherà con Paolo Ercolani e Davide Fischanger di "Lessico resistente". Mercoledì prossimo, Piazza S. Salome ospiterà l’ex ministro socialista Claudio Martelli e il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, che discuteranno de "La crisi della politica". Sul palco della manifestazione, giovedì 23 luglio, salirà l’attore Gabriele Lavia con "Lavia dice Leopardi". Rimaniamo a Veroli per segnalare che, oggi, alle 21, presso il chiostro di S. Agostino, l’attrice Veronica Pivetti sarà ospite della rassegna "Incontriamoci a Veroli" per presentare il suo libro “Per sole donne”.