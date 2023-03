Rapina in una sala slot, la cassiera minacciata con la pistola ha un malore: bottino 10mila euro

Una rapina è stata messa a segno all’interno di una sala slot sulla via dei Monti Lepini a Frosinone. Ad agire è stato un rapinatore solitario entrato in azione intorno all’una di domenica. In sella ad una moto ha raggiunto il piazzale dell’attività commerciale. Con il volto coperto da un casco integrale è entrato nel locale ed ha minacciato con una pistola prima la cassiera, poi il titolare. Quest’ultimo, con l’arma puntata contro, è stato costretto a consegnare i soldi contenuti nelle slot machines, circa 10mila euro secondo i primi riscontri. In quel momento nella sala c’erano anche alcuni clienti che hanno soccorso la cassiera: la donna infatti ha avuto un malore per lo spavento. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra Mobile diFrosinone, coordinati dal dottor Flavio Genovesi. I poliziotti stanno visionando le telecamere anche delle attività vicine, per cercare di trovare elementi utili a rintracciare il rapinatore.