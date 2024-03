Successo per l'esordio degli Execution, il gruppo di giovani tra groove ed heavy metal

Successo per i primi passi della band Execution che si è esibita sul palco del Metropolis live club di Piedimonte San Germano. Oltre duecento i presenti che sono stati deliziati dai pezzi della giovane formazione che ha spaziato fra thrash/groove ed heavy metal, eseguendo brani monumentali della storia del metal

come Walk dei Pantera, Breaking the law dei Judas Priest o la intramontabile Ace of spades dei Motorhead.

«I componenti della band tengono a ringraziare tutti gli spettatori della serata , i loro insegnanti di musica, Mirko Cascarino, tutto il Metropolis e il suo staff e la band tribute dei Metallica horsemen».