Omicidio di Thomas, analisi sul telefono del fratello di Mattia Toson

Si terrà domani mattina, 22 marzo, l'esame del telefono cellulare sequestrato il 17 marzo a Niccolò Toson, figlio di Roberto e fratello di Mattia, i due indagati per l'omicidio di Thomas Bricca avvenuto ad Alatri il 30 gennaio scorso.

Il ragazzo, secondo quanto si apprende da fonti investigative, non è indagato. Oggi è stata estratta la "copia forense" dell'i phone di Mattia che insieme al fratello si presentò dai carabinieri un paio di giorni dopo il delitto dicendo che loro non c'entravano nulla. Su un hard disk sono stati copiati i dati del telefono che serviranno per verificare alibi e spostamenti confrontandoli con quelli forniti durante le testimonianze.

L’avvocato della famiglia Bricca, Marilena Colagiacomo, ha incaricato il consulente tecnico Marco Zonaro come consulente di parte. I tempi non sono noti, ci sono da estrapolare i dati e poi la Procura dovrà verificare quello che emerge con il materiale acquisito finora. La certezza è che si continua a lavorare senza sosta per arrivare alla soluzione del caso.