Marocco in semifinale ai mondiali di calcio, la festa al centro di Frosinone

Sabato 10 Dicembre 2022, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 18:45

Corteo di auto nel centro di Frosinone, in piazzale De Matthaeis e in via Aldo Moro per la vittoria del Marocco contro il Portogallo e la storica conquista della semifinale ai mondiali di calcio. Molti sventolavano oltre la bandiera del proprio Paese anche il tricolore: «Forza Marocco e grazie Italia» hanno gridato dai finestrini. Molti i curiosi che hanno assistito alla festa che ha attraversato tutta la parte bassa della città dopo il fischio finale dell'arbitro della sfida in Qatar.