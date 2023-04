Lotta al cambiamento climatico e sviluppo, Aci Frosinone in prima fila

Frosinone, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, al via il ciclo di conferenze gratuite con esperti di ACI Frosinone, TSA e De Vellis servizi globali. Prima relatrice d’eccezione che sarà ospitata dagli organizzatori questo pomeriggio - 27 aprile - alle 17 presso la Camera di Commercio in viale Roma, la prof.ssa Paola Mercogliano, ricercatrice e divulgatrice, responsabile di divisione del CMCC (Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici) che tratterà il tema “Comprendere il cambiamento climatico e predisporre l'adattamento locale”.

Gli altri due relatori saranno Stefano Ceccarelli, noto per il suo impegno civico e le sue competenze sui temi ambientali, Presidente di Legambiente Frosinone, con l’argomento “Quali narrative per comunicare la crisi climatica?” e Marina Testa, Presidente FIAB Frosinone-Su2Ruote Aps e Coordinatrice FIAB Lazio che affronterà il tema della vivibilità delle città con l’intervento dal titolo “Città vivibili, la rivoluzione della mobilità urbana”. Modera l’incontro il referente del progetto Michele D’Ambrosio. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno dei partner Sara Assicurazioni S.p.a., Cianfrocca Trasporti S.r.l. e Mediolanum Banca - Promotori Finanziari di Frosinone. Il progetto gode del patrocinio morale di Regione Lazio, Provincia e Comune di Frosinone, Camera di Commercio Frosinone Latina, Università degli Studi di Cassino e Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Previste altre conferenze tematiche a giugno, settembre e novembre con la partecipazione di esperti dei vari settori, enti, forze dell’ordine e associazioni di livello nazionale e locale. Per iscriversi e riservare il posto segreteria@acifrosinone.motoredelcambiamento.it.