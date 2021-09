Mercoledì 22 Settembre 2021, 08:18

I più giovani, ma anche i più convinti. Nel vaccino e nel futuro. In Ciociaria a tirare la volata alla campagna vaccinale, per la quale è stato fissato l’obiettivo di superare il 90 percento d’immunizzati, sono i più giovani. A certificarlo gli ultimi rilevamenti sulla campagna vaccinale: in provincia di Frosinone il 95.8 percento dei ragazzi appartenenti alla fascia dai 12 ai 15 anni si è vaccinata. Non è nella stessa direzione la fascia d’età 20-40 che non supera il 75 percento di adesione e si aggiudica la maglia nera. «Prendiamo esempio dai giovanissimi. Non facciamoci influenzare dalle chiacchiere alimentate sui social che infondono incertezze, dubbi e inutile ansia. L’appello va alla fascia dei 20-40 anni», sono state le parole della direttrice generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro. «Ormai - ha aggiunto la dg - lo sappiamo tutti: col vaccino limitiamo i danni seri. Il rumore di fondo delle chiacchiere confonde le persone che a tratti potrebbero avere ancora paura di vaccinarsi. I giovanissimi sono un esempio nella nostra provincia, loro hanno aderito senza esitazione. I genitori hanno voluto proteggerli per poterli mandare a scuola in sicurezza. Sia ben chiaro, il virus circolerà perché ancora non è stato debellato. Ed è importante per questo che ognuno di noi, anche se vaccinato, continui ad osservare le misure di precauzione: mascherina, igiene delle mani, distanziamento e prudenza. Però diciamocelo: siamo già tutti molto più sereni».



I NUMERI

Gli ultimi dati riferiscono che in Ciociaria l’81,3 percento dei cittadini ha aderito alla campagna vaccinale. Questi i numeri, invece, per fasce d’età: tra gli ultraottantenni l’adesione è stata dell’86,5 percento; 70-79 anni dell’87,8 percento; 60-69 anni dell’85,1 percento; 50-59 anni dell’81,5 percento; 40-49 anni del 79 percento; 30-39 anni del 72,7 percento; 20-29 anni del 74,7 percento; 16-19 anni del 79,5 percento e 12-15 anni del 95,8 percento. Proprio ieri è terminata l’attività vaccinale nell’hub di Torrice, iniziata l’8 maggio scorso. In oltre quattro mesi nell’hub di Torrice sono state somministrate 70 mila dosi di vaccino.