Sabato 28 Agosto 2021, 10:50

Penultima giornata con il Festival delle Storie e con il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni.

Picinisco è il palcoscenico delle storie che vengono raccontate oggi al festival itinerante organizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate. La figura al centro delle riflessioni di questa giornata è quella del medico. Il volume “Perché (non) fare il medico” di Paolo Nucci, uno degli ospiti di oggi, passa in rassegna le fasi che si susseguono nel corso della vita professionale di un medico, mettendone in luce i moventi, le fonti di preoccupazione, di soddisfazione e le responsabilità. Alle 21 con “Vi racconto il virus” interverrà il virologo e ricercatore in scienze biomediche all’università di Milano Fabrizio Pregliasco, uno dei medici simbolo del periodo che stiamo vivendo.



TEATRO

Con una versione concerto tratta da La Divina Commedia Opera Musical per la regia di Andrea Ortis, le musiche e la direzione del compositore Marco Frisina, vivremo la serata di oggi ad Anagni nell’ambito della XXVIII edizione del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale. Teatro anche a Veroli che, alle 21.30, nella splendida cornice del chiostro di Sant’Agostino, saluterà la rassegna “Chiostro in scena”, con lo spettacolo “Il Cafè belle Epoque” della Compagnia del Teatro Studio con la regia di Valerio Germani. La passione del teatro esplode a Supino dove alla Madonna di Loreto, alle 18.30, è in programma la commedia in atto unico sull’antica Roma scritta e diretta da Fernando Popoli dal titolo “Citrullus”.

Oggi, a Fiuggi, è dedicato al compianto Peppe Ferriello il concerto in programma alle 21.15, presso la chiesa di Regina Pacis. L’ufficio Turismo comunica che il concerto in programma domani, alle 21, presso l’Officina della Memoria, dal titolo “De Cristofaro presenta concerto di pianoforte”, per indisponibilità dell’artista è stato posticipato a lunedì prossimo, stessa ora e nella stessa location. E non è l’unico slittamento: il concerto “Four seasons” Quintetto swing and soul, previsto per oggi presso Piazza Martiri di Nassiryia, “per questioni legate a condizioni meteorologiche avverse” è stato posticipato a domani sera, stessi luogo e orario.



COVER DEI QUEEN E DI VASCO

A Ripi, per l’estate ripana, nel piazzale del Polivalente, alle 21, slow food con cover band dei Queen e di Vasco Rossi.

Diverse le opportunità per chi è in cerca di visite guidate. Il tour anagnino di oggi inserito nell’iniziativa “Le quattro ere di Anagni” è dedicato all’era moderna (dal XVI al XVIII secolo). La conferenza finale è su “La Cappella di Porta Cerere o del Bastione Spagnolo”. Per informazioni e prenotazioni: associazione Lega Ernica, email: info@legaernica.it, associazione Manaus Opera. La Pro Loco, invece, dà appuntamento a domani, presso la chiesa di S. Andrea, alle 10 e alle 17, per l’iniziativa “L’incanto tra i vicoli”: visite guidate gratuite, degustazioni di prodotti locali a Km 0 e sorprese per i bambini. Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco, email:p.proloco@libero.it.

A Filettino, il Comune più alto del Lazio, in occasione della riapertura al pubblico del Romitorio Benedettino, oggi è in programma la presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati al piccolo comune montano. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, che sarà allestito presso la sala “San Benedetto” dalle 10.30 alle 15.30.

An.Mag.