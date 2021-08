Frosinone estate, l’ora dei concerti: Altobelli, Tatangelo e Ranieri

Martedì 17 Agosto 2021, 08:41

Con il Ferragosto non terminano gli eventi in Ciociaria. Sora e Anagni si preparano ad accogliere Anna Tatangelo e Massimo Ranieri.

Continua con numerosi appuntamenti l'estate 2021 di Ferentino che, archiviato il weekend di Ferragosto, riparte oggi con un'altra iniziativa del contenitore 'Tutto fa spettacolo'. A Villa Gasbarra, dalle 21.30, andrà in scena lo spettacolo teatrale 'La notte prima della disfida', a cura di Manaus Opera. Si continua con giovedì prossimo, in piazza Matteotti e sempre dalle 21.30, con un tributo al cantante Pino Daniele, mentre venerdì sarà la volta di 'Una serata tra musica e design', Botteghe sotto i campanili. Il programma dell’amministrazione comunale e della Pro Loco si rivolge anche ai più piccoli: lunedì prossimo, dalle 18 alle ore 20, le Strenghe presentano letture animate per 'Storie, racconti e sorrisi a Villa Gasbarra', mentre martedì 24, dalle 18.30 alle 20 e sempre a Villa Gasbarra, sarà la volta di 'Family show', animazione e teatro sempre dedicati ai bambini.

Intanto, a partire da sabato 21 agosto, prenderà il via la dodicesima edizione della rassegna 'Ferentino in Fiaba', che per cinque serate, tutte in piazza Matteotti, dedicherà ai più piccoli le favole di 'L'isola dei pirati' (sabato 21 agosto), 'Il mago di Oz' (domenica 22 agosto), 'Il viaggio del coniglio Edoardo' (lunedì 23 agosto), 'Sulla luna in bicicletta' (martedì 24 agosto) e 'In bocca al lupo' (mercoledì 25 agosto).

Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione. Bisognerà essere muniti di green pass, secondo la normativa anti Covid. Per prenotare le serate di 'Tutto fa spettacolo' invece si può anche cliccare su https://www.eventbrite.it/o/comune-di-ferentino. La musica, invece, riprenderà il 27 agosto con una serata dedicata agli anni ’80 organizzata da 'Tree Harmonious voices' in piazza Matteotti alle 21.30. Sabato 28 agosto sarà la volta di 'Reload – The Boundaries' mentre lunedì 30 agosto, in piazza Mazzini, alle 21.30, l'appuntamento è con la serata dialettale della Pro Loco.

A Sora, cresce l’attesa, per assistere al concerto gratuito di Anna Tatangelo che domani canterà “in casa” presso lo stadio Tomei per i festeggiamenti in onore di San Rocco. La giornata di oggi, intanto, è dedicata all'arte con una collettiva su borgo san Rocco. In serata, alle 21.30, è in programma il concerto di Valeria Altobelli, cui seguirà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Al concerto gratuito della Tatangelo è affidato il gran finale della festa.

C’è febbrile attesa anche ad Anagni e dintorni per il concerto di Massimo Ranieri in programma dopodomani alle 21.30, in Piazza Cavou,r in occasione della festa di San Magno, patrono della città dei papi. I 700 posti disponibili sono andati letteralmente a ruba il primo giorno di prenotazione. L’artista napoletano porterà sul palco "Sogno e son desto - chi nun tene coraggio nun se cocca ch' 'e femmene belle", lo spettacolo scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri che ha raggiunto le 400 repliche.