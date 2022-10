Frosinone, scontro tra auto sulla Casilina ad Anagni: un ferito e strada bloccata un'ora

Un ferito e traffico bloccato per oltre un'ora. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stasera ad Anagni, in località Osteria della Fontana, lungo la Casilina, nella parte bassa della città dei papi.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, a scontrarsi, intorno alle 19.30, sono state due auto. Uno dei due automobilisti è rimasto ferito, per fortuna non in modo grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi. Il traffico è andato avanti a singhiozzo per lungo tempo.