È iniziato il rush finale per decidere le ultime candidature ciociare alla Regione. Partiti e movimenti stanno limando i dettagli. Finora sono diverse le certezze. I nodi da sciogliere, invece, sono legati alle ultime caselle da riempire. Si voterà il 12 e il 13 febbraio, mentre il termine per depositare le liste è il 14 gennaio. Ciascuna dovrà rispondere al criterio della parità di genere: dovrà essere formata da tre uomini e altrettante donne (il numero minimo è quattro). Alla Ciociaria spetteranno quattro seggi.

CENTRODESTRA

Il quadro appare maggiormente definito nel centrodestra, che si presenta compatto intorno alla figura di Francesco Rocca, in lizza per la presidenza. In casa Fratelli d'Italia la sestina sarebbe già pronta, manca l'ufficialità. Il partito si appresta a schierare Daniele Maura, consigliere provinciale, Gabriele Picano, vicecoordinatore provinciale del gruppo politico, e Antonello Iannarilli, ex presidente della Provincia. Ad ogni modo, al momento, resterebbero aperte le ipotesi Riccardo Roscia, consigliere comunale a Pontecorvo, e Fabio Tagliaferri, assessore nel capoluogo. Pressoché definita anche la terna femminile: in pole il consigliere comunale di Pontecorvo, Nadia Belli, la collega d'aula del capoluogo, Alessia Savo, e l'ex consigliere comunale di Sora, Simona Castagna. Sarebbero comunque ancora sul tavolo, ma in discesa, le opzioni Sara Petrucci, assessore di Arce, e Angela Abbatecola, coordinatrice del partito a Cassino.

Nelle file della Lega, invece, saranno in corsa l'uscente Pasquale Ciacciarelli, Andrea Amata, titolare di scranno in Provincia, Francesca Chiappini, consigliere comunale nel capoluogo, e molto probabilmente Veronica Di Ruscio, ex assessore a Sora. Il dialogo prosegue per completare il mosaico. Lo stesso lavoro con cui è alle prese Forza Italia. Finora tra gli azzurri c'è soltanto una candidatura ufficiale: è quella di Rossella Chiusaroli, uno dei tre subcommissari provinciali del partito. Nella lista potrebbe figurare l'assessore del capoluogo Adriano Piacentini, mentre gli altri nomi che circolano sono quelli dei sindaci Giuseppe Sacco (Roccasecca) e Alioska Baccarini (Fiuggi) nonché di Martina Sperduti, di Sora.

CENTROSINISTRA

Nel centrosinistra, che fa quadrato sul candidato alla presidenza Alessio D'Amato (assessore uscente), il Pd domenica scioglierà la riserva sul sesto nome (una donna) da affiancare ai cinque ufficializzati. Per i dem, infatti, concorreranno l'uscente Sara Battisti, Libero Mazzaroppi, sindaco di Aquino, Andrea Querqui, consigliere comunale di Ceccano, Maria Concetta Tamburrini, assessore a Cassino, e Antonio Pompeo, ex presidente di palazzo Iacobucci e sindaco di Ferentino. Alla fine, dunque, dopo le fratture interne al partito avvenute per ultime Provinciali, Pompeo ha deciso di essere della partita con il Pd. Andrà in tandem con Tamburrini. Le distanze tra i democrat, però, non sono ancora sopite.

Pompeo, nel giorno dell'annuncio della sua discesa in campo, tra l'altro, ha spiegato: «Voglio chiarire anche quello che è sempre stato il mio obiettivo: rappresentare il territorio anche oltre i confini del Partito democratico. Il nostro è un partito che oggi non riesce più ad ascoltare la gente, le persone. Una battaglia che farò dall'interno, con la stessa faccia che ho sempre messo in tutto quello che ho fatto in questi anni e con la forza di un territorio che ha dimostrato di avermi apprezzato».

Anche il Terzo polo (alleato con D'Amato) si accinge a presentare la rosa di aspiranti consiglieri: saranno tre per Italia Viva e altrettanti per Azione. Il partito di Calenda, oltre al sindaco di Isola Liri, Massimiliano Quadrini, ha pronte due donne: Barbara Alifuoco, assessore a Cassino, e Bruna Gregori, consigliere comunale di Arce.

Demos, intanto, sta completando la lista: a guidarla sarà Luigi Maccaro, assessore a Cassino, e potrebbe includere l'ex sindaco di Ceccano, Manuela Maliziola. A sostegno di D'Amato ci sarà anche la formazione Verdi-Sinistra. Nell'agone dovrebbe scendere anche Unione popolare. Come candidati circolano due nomi: Guglielmo Maddé e Domenico Carcone, reduci dalla sfida per il Parlamento.

Oggi, inoltre, si dovrebbe conoscere l'esito delle Regionarie per la lista del M5S.