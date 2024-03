Mercoledì 27 Marzo 2024, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:33

LA FILA

I RISCHI

L'INCIDENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagi a mai finire lungo la superstrada Sora - Cassino, in prossimità della galleria San Francesco in territorio di Vicalvi. Sono iniziati lunedì mattina gli attesi lavori di sistemazione dell'illuminazione nella galleria finita al centro delle recenti polemiche poiché completamente al buio da mesi. Un'intera fila aveva tutti i fari spenti, mentre quella adiacente solo una manciata funzionanti. Per nulla semplice per gli operai dell'Anas Spa - che ha la competenza del tratto stradale - portare avanti l'intervento che ha richiesto la chiusura di una carreggiata e quindi il transito alternato regolato da impianto semaforico. Il tutto dalle sette di mattina fino alle 22. Che stando a quanto riferito dagli uffici i lavori si protrarranno fino al 30 di marzo.Non è difficile comprendere i disagi e le difficoltà per chi quella strada la percorre abitualmente per raggiungere dai paesi della Valcomino la vicina città di Sora. «È un incubo - ha detto una donna ieri su tutte le furie -. Già si vive con i minuti contati, rimanere fermi in fila lungo la superstrada per diversi minuti non è davvero possibile. Potrebbero fare questi lavori di notte e lasciare il transito normale durante le ore diurne quando migliaia di automobili e camion circolano su tutto il territorio. Io devo accompagnare mio figlio a Sora che frequenta il liceo: già la sveglia la mettiamo molto presto, ora bisogna riprogrammarla in funzione di questi disagi». Lunghissime file infatti si formano per tutta la giornata da Fontechiari fino allo svincolo di Alvito, proprio come ieri mattina quando numerosi veicoli ed autoarticolati provenienti da Cassino, in fila da diversi minuti hanno preferito fare inversione in mezzo alla carreggiata per uscire ad Alvito e percorrere la Vandra.Con il risultato che sicuramente hanno impiegato meno tempo per raggiungere la città Volsca ma allo stesso tempo hanno congestionato il traffico lungo una strada che abitualmente vede poche macchine in transito. Senza contare il pericolo che rivestono manovre azzardate fatte comunque lungo una strada a scorrimento veloce decisamente pericolosa. Come noto, si tratta infatti di una delle vie più trafficate di tutto il territorio che mette in collegamento due regioni, il Lazio e l'Abruzzo ma che viene utilizzata anche da chi deve poi raggiungere la superstrada per Ferentino e quindi l'autostrada.Sostare anche 10 minuti sotto la galleria per tanti sta diventando un problema, soprattutto per i pendolari e gli studenti. Non tutti, poi, sono al corrente di questi lavori nonostante siano segnalati con apposita cartellonistica, lavori che purtroppo finiscono per aumentare i pericoli alla viabilità. Ne è prova l'incidente che si è verificato proprio lunedì sera sotto la prima galleria e che ha coinvolto ben tre automobili. L'impatto, per cause che sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti, non è stato particolarmente violento anche se una donna è rimasta ferita in maniera seria ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Trinità di Sora dove è stata sottoposta agli esami diagnostici e radiografici. L'appello, quindi, è a prestare la massima attenzione e a guidare a velocità più moderata sul tratto interessato durante questa settimana in cui sono in corso i lavori che comunque serviranno a mettere in sicurezza le gallerie e a migliorare la visibilità del tunnel sia nelle ore notturne ma, soprattutto, in quelle diurne riducendo così il disturbo visivo che si crea in entrata e in uscita dalla galleria.