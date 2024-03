Mercoledì 27 Marzo 2024, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 09:29

Via libera della Soprintendenza per la fine del restauro conservativo delle 18 arcate dei Piloni. L'ultimo sopralluogo dei tecnici non ha evidenziato altre prescrizioni. La scelta su come proseguire la riqualificazione sarà pertanto ad esclusivo appannaggio dell'amministrazione. Ieri intanto la società di ingegneria che sta seguendo il cantiere (la Tetraconsult srl) ha fatto l'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori. «Proseguono - spiegano - gli interventi con fibre basaltiche sui piloni, già eseguiti su nove elementi. Nel frattempo sono ricominciati gli interventi di ancoraggio della soletta sulle pile in muratura: entro fine settimana saranno eseguite le perforazioni su tutte le pile e il getto di solidarizzazione delle quattro barre di armatura». Dopo Pasqua è previsto un ulteriore sopralluogo da parte della Soprintendenza per la definizione delle finiture sugli elementi di mattoncini emersi durante gli scavi.Il termine dei lavori è fissato per il mese di luglio quando la cartolina di Frosinone tornerà al suo vecchio splendore. Finita la fase di restauro, l'amministrazione dovrà poi capire cosa fare di questi locali bonificati. L'idea iniziale era quella di creare degli uffici per società in fase di startup. Nel progetto iniziale erano previsti anche due ascensori di collegamento tra via De Gasperi e largo Turriziani. Ma per questo obiettivo occorre trovare altri fondi.Su largo Turriziani (progetto e direzione dei lavori di Cs Architects), invece, si sono conclusi gli interventi di sostegno con la profilatura della scala e della rampa a tergo dei muri e di via Fratelli Bracaglia. Dopo Pasqua prevista la chiusura al traffico di largo Turriziani per consentire il proseguimento dei lavori. In questa piazza si sta realizzando un anfiteatro che consentirà una seduta per centinaia di posti che ben si presta ad eventi e spettacoli con veduta panoramica sulla parte bassa del capoluogo. L'intera piazza sarà pavimentata con marmo di Coreno sino alla ringhiera sovrastante le arcate dei Piloni. Nel momento in cui largo Turriziani sarà interdetto alla circolazione scatterà il doppio senso di marcia su via Alcide De Gasperi. L'amministrazione ha già in questi giorni predisposto la nuova viabilità in piazza VI Dicembre. Le auto provenienti dalla parte alta di corso della Repubblica e quelle provenienti da viale Mazzini che intendono proseguire verso via De Gasperi saranno costrette a svoltare e transitare su piazza VI Dicembre. Sempre su via De Gasperi una fila di parcheggi (quelli sottostanti i Piloni) sarà eliminata per consentire l'istituzione del doppio senso di marcia. Anche nel caso di largo Turriziani si prevede la fine dei lavori in estate.Intanto l'amministrazione nell'ambito della movida estiva ha già previsto l'allargamento dell'isola pedonale su via Angeloni, piazza Valchera sino alla chiesa Annunziata. Timori provengono da residenti e commercianti della zona. I primi temono che la chiusura al traffico di largo Turriziani comporti un notevole aumento dei flussi di veicoli all'interno dei vicoli del centro. Gli esercenti del primo tratto di corso della Repubblica sono preoccupati per un possibile risvolto negativo in termini di fatturato dovuto al fatto che il grosso del traffico veicolare si sposterà su via De Gasperi. Previsto comunque anche il cambio del senso di marcia di via Maccari. In questo modo si potrà raggiungere viale Mazzini anche svoltando a sinistra davanti all'arco Campagiorni. Come sempre timori e speranze si mostreranno solo alla prova dei fatti.