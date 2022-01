Cassino, volontari in azione nella giornata ecologica: ripulita la pista ciclabile

Sono tornati in azione i volontari dell’associazione “Quis Contra Nos”. Dopo una lunga pausa, i ragazzi, coordinati dal presidente Corrado Delicato, hanno data vita ad una nuova giornata ecologica.

Questa volta la zona scelta è stata la pista ciclabile che costeggia il Campus universitario alla Folcara, a Cassino. La squadra di volontari ha ripulito l’intero territorio da ogni genere di rifiuti.

“Fa davvero male – ha sottolineato il presidente Delicato – vedere una zona bella, come la pista ciclabile alla Folcara, versare in uno stato di totale abbandono. Insieme ai ragazzi abbiamo portato via diversi bustoni di rifiuti. Quel luogo meriterebbe più cura e rispetto da parte di tutti; sia da chi ne usufruisce sia da chi è deputato alla cura e alla gestione”.

Dopo il primo appuntamento del 2022, l’associazione “Quis Contra Nos” conta di ritornare con una programmazione a cadenza mensile. “Per il prossimo mese di febbraio stiamo pianificando, insieme all’associazione, un altro pomeriggio. Dopo aver operato una vera bonifica alle sorgenti del Gari, in via Pinchera e alla pista ciclabile sul Lungofiume, puntiamo a ripulire l’antico sentiero che conduce all’abbazia di Montecassino” conclude Delicato.