La fontanina dei fiuggini riaprirà lunedì prossimo in versione "anti Covid"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì prossimo riaprirà la fontanina di acqua oligominerale cosiddetta "dei fiuggini", ossia l'impianto dove i residenti della cittadina termale attingono gratis Acqua Fiuggi per un certo quantitativo al giorno. Lo annuncia il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini: "Sono terminati i lavori di modifica della fontanina e l’azienda Atf (gestore dell'impianto di imbottigliamento, dei parchi termali e del campo da golf) sta procedendo con le sanificazioni dell'impianto e con il controllo analitico". "E’ un piacere, dunque, comunicare a tutti gli utenti - scrive Baccarini - che dal 13 luglio la fontanina riaprirà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. E’ stata messa a punto una particolare procedura per il corretto utilizzo anti Covid" aggiunge il sindaco di Fiuggi che ringrazia "i tecnici dell’azienda e il management di Atf per il lavoro fatto e, comunque, i cittadini tutti per la comprensione del disagio da evento assolutamente eccezionale".