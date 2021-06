"La Divina Commedia in 100 Borghi" farà tappa a Montecassino

Farà tappa a Montecassino "La Divina Commedia in 100 Borghi". Oggi pomeriggio, nel Chiostro Bramantesco dell'Abbazia di Montecassino, verrà declamato il XXII canto del Paradiso. L'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Abbazia e dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale. La recita del canto sarà anticipata da due conferenze organizzate in collaborazione con la Delega per la Diffusione della Cultura e della conoscenza - Scire - dell'ateneo, la cui responsabile è la professoressa Giulia Orofino. La prima conferenza sarà tenuta alle 10.45 dal prof. Gianluca Lauta. Il docente di Storia della Lingua Italiana relazionerà su "Lettura linguistica del canto XXII del Paradiso. La seconda conferenza, invece, alle 13.00 avrà come titolo "Il danno delle carte (Paradiso XXII, 75). Il contributo di Montecassino alla riscoperta dei classici ", tenuta dal prof. Sebastiano Gentile, docente di Filologia della Letteratura italiana e Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Entrambe le conferenze si svolgeranno in modalità streaming e vedranno la partecipazione del rettore Giovanni Betta, dell'abate dom Donato Ogliari e della professoressa Giulia Orofino, delegata del rettore per la Diffusione della Cultura e della conoscenza, che sarà anche moderatrice dei lavori.