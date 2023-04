Incidente stradale a Roma, muore caporale di Paliano che lavorava alla Cecchignola

Un uomo di 45 anni, Alessandro Massimi, di Paliano, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Roma, sull'Ardeatina, nella serata di sabato 22 aprile. La dinamica del sinistro costato la vita all'uomo è al vaglio della polizia locale della Capitale.

Il sottufficiale, molto noto nel paese ciociaro, viveva nella Capitale dove lavorava con il grado di caporale presso la cittadella militare della Cecchignola. Si occupava del parco macchine della struttura.

La notizia si è sparsa dopo poche ore dall'incidente. Massimi tornava a Paliano per far visita al figlio e ai parenti. A esprimere cordoglio per la scomparsa dell'uomo anche la società polisportiva "Città di Paliano" per la quale il figlio è tesserato.