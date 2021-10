Frosinone, un altro incidente mortale in moto: perde la vita un quarantenne di Casalvieri

Sabato 2 Ottobre 2021, 20:25

Ancora sangue sulle strade della provincia di Frosinone. Oggi pomeriggio intorno alle 18 un quarantenne di Casalvieri, Fabrizio Gismondi, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente in sella alla sua motocicletta. L’uomo stava viaggiando sulla strada regionale 666 che collega il Lazio all’Abruzzo, fra i comuni di San Donato ed Alvito, quando per cause in corso di accertamento è caduto a terra impattando con violenza sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Viaggiava insieme ad un suo amico con cui condivideva la passione per le motociclette.

Gli amanti del mare e il maestro di karate, le loro vite spezzate sulla Frosinone-mare