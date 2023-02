Cassino, scontro tra due auto: un bambino di 18 mesi finisce in ospedale

Ennesimo incidente in via Valle del Garigliano, in territorio di Cassino. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino giunti sul posto per i rilievi del caso, una Fiat Tipo e una Renault Arkana. Tre i feriti, tra cui un uomo residente nella Valle dei Santi alla guida della Renault. Per lui solo lievi feriti. Sono invece rimasti feriti in modo serio un bambino di soli 18 mesi e la sua mamma a bordo della Fiat Tipo. Alla guida il padre del piccolo, tutti residenti in Campania. Due ambulanze sul posto per trasferire i feriti all'ospedale di Cassino. Il piccolo di 18 mesi è in osservazione al reparto di Pediatria del nosocomio cassinate. I rilievi degli uomini dell'Arma sono proseguiti per diverse ore. Sul posto si sono riversati anche alcuni residenti, tra cui il proprietario dell'abitazione dove ha terminato la corsa la Renault che ha divelto la recinzione della casa. L'arteria che collega la Città Martire all'Alto Casertano è spesso teatro di incidenti, per questo i cittadini tornano a chiedere la messa in sicurezza: «Bisogna intervenire urgentemente, questa situazione non è più tollerabile» commenta l'attivista Antonio Maraone.