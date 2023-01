Guasto alla condotta "Asta Aurunci": 27 comuni senza acqua, intervento in corso

A causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice Asta Aurunci in località Ponte Americano, nel comune di Picinisco, si sta verificando una sospensione del flusso idrico che riguarda 25 comuni in provincia di Frosinone e due in quella di Latina.

Lo rende noto Acea Ato 5 che sta già intervenendo per la riparazione del guasto, resa difficile per la presenza di neve.

Le zone interessate sono: Arpino: intero territorio comunale; Ausonia: località Selvacava; Belmonte Castello: Intero territorio comunale; Campodimele: Intero territorio comunale; Casalattico: Intero territorio comunale; Casalvieri: Intero territorio comunale; Castro dei Volsci: zona alta del territorio comunale; Cassino: Abbazia di Montecassino; Castrocielo: zona alta del territorio comunale; Colle San Magno: intero territorio comunale; Esperia: intero territorio comunale; Falvaterra: zona valle Moritola; Fontana Liri: zona alta del territorio comunale; Pastena: intero territorio comunale; Picinisco: intero territorio comunale; Pico: intero territorio comunale; Piedimonte San Germano: zona alta del territorio comunale; Pontecorvo: località Tordoni e località Sant’Oliva; Rocca D’Arce: intero territorio comunale; Roccasecca: zona alta del territorio comunale; Santopadre: intero territorio comunale; Sant’Elia Fiumerapido: località Cese; Terelle: intero territorio comunale; Villa Latina: frazione Vallegrande; Villa Santa Lucia; Comuni di Lenola e Vallecorsa nel territorio di competenza di Acqualatina.

Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle 12 di domani, 23 gennaio