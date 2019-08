Giovani intonano "Bella Ciao", il vice sindaco irrompe con il saluto romano

Ultimo aggiornamento: 14:45

Un gruppo di ragazzi intona "Bella Ciao" con gli organetti, il vice sindaco risponde con il saluto romano è successo ieri sera a San Giorgio a Liri durante i festeggiamenti per il patrono San Rocco. La festa richiama la partecipazione non solo dei residenti ma anche dei residenti all’estero e di tante persone dai paesi vicini. Dopo la processione è iniziata la festa con la musica folk del gruppo MBL (Musicisti del Basso Lazio). E' a conclusione del concerto degli MBL che si è verificato l’episodio che ha avuto protagonista l’attuale vice sindaco, Della Rosa, fino allo scorso maggio sindaco per due mandati consecutivi.Modesto Della Rosa, ex deputato del Movimento sociale, ha alzato il braccio destro nei confronti di alcuni ragazzi che si erano soffermati dinanzi a un locale a suonare. I ragazzi del posto, ai quali si erano uniti anche altri venuti dai paesi vicini, avevano deciso di continuare la serata dilettandosi con l’organetto. A un certo punto, come appena hanno intonato le note di ‘Bella Ciao’, il vice sindaco Della Rosa avrebbe protestato vivamente nei confronti dei ragazzi non gradendo la canzone. Poi ha alzato il braccio destro e fatto il saluto romano. Un gesto che è stato immortalato in una foto. Il vice sindaco non è nuovo ad episodi di questo genere. Tempo fa da sindaco, nel corso di una cerimonia al Santuario di Canneto, rispose con il saluto romano ad alcuni giovani militanti di destra.