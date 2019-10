Ultimo aggiornamento: 21:47

C’è un medico ciociaro nella ristretta équipe chiamata a riscrivere le linee guida, a livello, mondiale, delle aritmie ventricolari.Il dottor Pasquale Santangeli, originario di Patrica, oggi professore della University of Pennsylvania, è stato indicato, a livello mondiale, tra i massimi esperti che hanno riscritto le raccomandazioni di comportamento clinico ( conosciute come Linee Guida in Sanità ) che rappresentano un ausilio fondamentale nel processo decisionale.I massimi esperti mondiali di cardiologia, tra cui Pasquale Santangeli, hanno dunque elaborato tutte le informazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato.LE ARITMIELe aritmie ventricolari sono una causa importante di morbilità e mortalità e si presentano in una varietà di forme, dai singoli complessi ventricolari prematuri alla tachicardia ventricolare sostenuta e alla fibrillazione. Negli ultimi dieci anni si sono verificati rapidi sviluppi nella nostra comprensione di queste aritmie e nella nostra capacità di diagnosticare e curarli. Il campo dell’ablazione del catetere è progredito con lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti e con la pubblicazione di ampi studi clinici. Pertanto, le società professionali globali di elettrofisiologia cardiaca si sono impegnate a delineare raccomandazioni e migliori pratiche per queste procedure in un documento che aggiornerà e sostituirà il consenso degli esperti EHRA / HRS del 2009 sull’ablazione del catetere delle aritmie ventricolari. Un gruppo di esperti di scrittura, dopo aver esaminato e discusso la letteratura, inclusa una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicata insieme a questo documento, e attingendo alla propria esperienza, ha redatto e votato raccomandazioni e sintetizzato le attuali conoscenze e pratiche nel settore. Ogni raccomandazione è presentata in formato byte di conoscenza ed è accompagnata da testo e riferimenti di supporto. Ulteriori sezioni forniscono una sinossi pratica delle varie tecniche e dei siti e substrati specifici di aritmia ventricolare incontrati nel laboratorio di elettrofisiologia. Lo scopo di questo documento è di aiutare gli elettrofisiologi di tutto il mondo a selezionare in modo appropriato i pazienti per l’ablazione del catetere, a eseguire le procedure in modo sicuro ed efficace e a fornire assistenza di follow-up e terapia aggiuntiva al fine di ottenere i migliori risultati possibili per i pazienti con aritmie ventricolari.