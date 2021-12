Sabato 11 Dicembre 2021, 09:32

Ladri di ombrelli al tribunale di Frosinone, monta la protesta. Non è la prima volta purtroppo che nelle giornate piovose questi oggetti così indispensabili all'uomo, spariscano dal contenitore. Purtroppo per motivi legati alla sicurezza la legge non consente di portarli all'interno. Ma qualcuno però pensa bene di farli sparire.

Fatto per la verità non inconsueto nei luoghi pubblici, ma questa volta la vittima del furto ha deciso di non passarci su e ha chiesto l'intervento della polizia. Così ha fatto Corrado Renzi ex poliziotto della squadra Mobile del capoluogo ciociaro e consigliere comunale. Ieri pomeriggio l'esponente politico locale si trovava nel palazzo di giustizia perché doveva sbrigare alcune pratiche. Arrivato all'ingresso della struttura mentre stava diluviando, l'uomo si è sentito dire dagli addetti alla sicurezza che doveva lasciare l'ombrello nell'apposito contenitore.

Renzi ha provato a protestare dicendo che non si trattava di un ombrello a cui teneva. Ma non c'è stato niente da fare. La legge è legge e lui essendo un ex poliziotto non ha più protestato. Ma quando intorno alle 18 si è recato verso l'uscita, di quell'ombrello non c'era più traccia. L'uomo, molto amareggiato per l'accaduto ha chiesto l'intervento di una pattuglia della sezione Volanti. Una volta che gli agenti sono giunti sul posto ha fatto scattare la denuncia. «Anche se poteva avere poco valore a livello di denaro, per me quell'ombrello aveva un valore affettivo» ha dichiarato il consigliere comunale.