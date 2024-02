Pontecorvo, rubano auto e la usano per trasportare grosso quantitativo di droga

Sabato 3 Febbraio 2024, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 12:15

Furto d'auto con sorpresa finale: è stata utilizzata per trasportare un grosso quantitativo dí hascisc. Il fatto risale allo scorso mese di novembre, ma ora l'auto, una Jeep Renegate, è stata ritrovata in provincia di Salerno ed è stato accertato che è stata utilizzata per trasportare droga. Il legittimo proprietario ha avviato, tramite l'avvocato Emanuele Carbone, le pratiche per riavere il mezzo.