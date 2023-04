Frosinone, solo un pari. Festa per la A rinviata, il Genoa vince e tallona i "Leoni"

Il Frosinone spreca il primo match ball per la promozione in serie A, fermandosi sullo 0 a 0 contro il Sud Tirol allo "Stirpe", di fronte al commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Una vittoria avrebbe consentito alla squadra di Fabio Grosso di poter festeggiare già domani, in caso di sconfitta del Bari a Pisa, il ritorno nella massima serie ma purtroppo nonostante la spinta del pubblico di casa non c'è stato nulla da fare.

Al tempo stesso il Genoa, secondo in classifica, ha vinto a Padova contro il Cittadella e adesso è a meno due dalla capolista e per chi vincerà il titolo di campione della serie B (per i Leoni ciociari sarebbe la prima volta) diventa quasi certamente decisivo, a questo punto, l'incontro della penultima giornata a Frosinone. La promozione diretta non è in discussione per nessuna delle due, salvo un tracollo nelle ultime quattro giornate e tutte vittorie del Bari.