Sabato 22 Aprile 2023, 08:43

La due giorni più lunga per il Frosinone e per i tifosi.

È crescente l'attesa per il doppio confronto a distanza che potrebbe decretare con largo anticipo il terzo salto del Leone nell'olimpo del calcio in meno di dieci anni. In città si spera, si fanno pronostici, s'incrociano le dita e in ogni angolo rimbalza la combinazione che spalancherebbe le porte della Serie A già domani sera. Un incrocio di date e di sfide che affascina, emoziona e tiene tutti con il fiato sospeso.

I fari sul trentaquattresimo turno della cadetteria, infatti, sono puntati su due stadi: il "Benito Stirpe", moderno e costruito sul modello inglese, e l'Arena Garibaldi di Pisa, glorioso e ricco di storia. È dai risultati che matureranno su questi campi che potrebbe arrivare il primo verdetto della stagione, condotta finora con autorità e personalità dagli uomini di Grosso, meritatamente in vetta sin dalla decima giornata. Non a caso vantano il miglior attacco e la difesa meno battuta. Ora, dunque, bisogna soltanto attendere, anche se in città i tifosi sentono la promozione ormai vicina, a un passo, e sono pronti a festeggiare, meglio prima che dopo.

LA SFIDA

FARI SU PISA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi i giallazzurri sono chiamati a fare il proprio dovere contro il Sudtirol. Una squadra coriacea, un'altra sorpresa del campionato. È guidata da un tecnico esperto, Pierpaolo Bisoli, che ha proiettato gli altoatesini, neopromossi dalla C, al quarto posto, in piena zona playoff. E non intendono mollare la presa. Ci sarà da sudare, dunque, per conquistare altri tre punti preziosi che farebbero toccare al Frosinone quota 70 in classifica, soglia vicina a quella indicata nei mesi scorsi dal direttore dell'area tecnica del club, Angelozzi, come potenzialmente sufficiente per poter coronare il sogno. Ma oggi nella testa dei canarini non ci sarà spazio per i calcoli. La missione è una soltanto: vincere e regalare un'altra gioia agli oltre quattordicimila che gremiranno lo "Stirpe" (sarà sold out) per spingere i loro beniamini verso la sospirata meta. Ma per la festa piena bisognerebbe aspettare altre ventiquattr'ore. Per brindare, infatti, in questo weekend da brividi si dovrebbe incastrare un altro risultato.Per questo le attenzioni, in caso di successo sul Sudtirol, sarebbero poi concentrate su quella che si preannuncia una battaglia tra il Pisa (settimo con 46 punti) e il Bari (terzo con 57). Le due formazioni si ritroveranno di fronte domani, alle 16.15, all'Arena Garibaldi. Soltanto con la vittoria dei toscani il Frosinone staccherebbe il pass per il paradiso, non potendo più essere raggiunto dai biancorossi pugliesi negli ultimi quattro turni del torneo. Ironia della sorte si ritroverebbe in Serie A senza giocare, con i canarini seduti davanti alla tv, come accaduto alla Juventus campione d'Italia alcuni anni fa. Ma in una stagione così sarebbe solo un dettaglio affidato alle statistiche. Le strade del capoluogo, infatti, si colorerebbero lo stesso tra caroselli e sfilate. In alternativa il terzo appuntamento con la storia sarebbe soltanto rimandato al primo maggio, quando allo "Stirpe" scenderà la Reggina.Stefano De Angelis© RIPRODUZIONE RISERVATA