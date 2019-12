© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro riconoscimento. Amedeo di Sora, attore-regista e scrittore frusinate, il 7 dicembre scorso si è aggiudicato il Tredicesimo Premio Nazionale "Città di Fabriano" per la sezione Poesia, con la raccolta "Tracce di mare" (Ed. Ensemble, 2015).Amedeo di Sora era nella terna dei finalisti con Renato Minore e Giancarlo Pontiggia. Il Premio è stato assegnato con il contributo della giuria popolare, formata da lettori selezionati dalla giuria tecnica composta da Umberto Piersanti (poeta, docente universitario e presidente del Centro Mondiale di Poesia di Recanati), da Alessandro Moscè (scrittore e critico, nonché presidente del Premio) e da Roberto Carnero (critico letterario e professore universitario).Prima del voto largamente favorevole della giuria popolare, Amedeo di Sora ha letto e commentato alcuni testi contenuti nella raccolta.Il Premio è stato realizzato dalla Fondazione Carifac e dall'associazione "La Città del Libro", in collaborazione con il Comune di Fabriano e l'Inner Wheel Club di Fabriano, Distretto 209.