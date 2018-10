© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo sequestro di merce contraffatta al mercato del giovedì di Frosinone.Nell’ambito dei servizi antiabusivismo in materia commerciale, gli agenti della polizia locale di Frosinone, coordinati da Donato Mauro, già la scorsa settimana avevano sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di merce con marchi non autentici posta in vendita presso il mercato nel quartiere Selva Piana. Oggi i vigili hanno proseguito l’attività di controllo tra i banchi presenti in piazzale Europa, riscontrando, stando alla ricostruzione, nuovamente la presenza di venditori abusivi di merce contraffatta: anche stavolta sono stati sequestrati accessori e scarpe riportanti i più noti marchi del settore. Inviata un'informativa alla Procura con l'accusa di contraffazione.