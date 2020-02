Frosinone, la studentessa cinese dimessa oggi dallo "Spallanzani"

E' stata dimessa oggi dallo "Spallanzani" di Roma la studentessa cinese dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone. La ragazza, ricoverata venerdì, è risultata negativa al test del coronavirus. Tenuta in ospedale per un altro giorno per ulteriori giorni, oggi ha potuto fare ritorno a casa.



L'emergenza per il sospetto caso di coronavirus nel Capoluogo era esplosa nel primo pomeriggio di venerdì quando, la studentessa residente in via Firenze, parte alta, ha accusando febbre alta e altri sintomi, dopo una prima valutazione da parte dei sanitari del 118 è stata trasferita per precauzione allo Spallanzani di Roma dov'è stata sottoposta ai test. Lunedì, come già annunciato dal direttore, riaprirà regolarmente l'Accademia delle Belle Arti.



