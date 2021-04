3 Aprile 2021

di Vincenzo Caramadre

(Lettura 1 minuto)







E' di quattro morti il bilancio dell'incidente che questa sera, poco dopo le 20:30, si è verificato lungo la Casilina in territorio di San Vittore del Lazio nel sud della provincia di Frosinone, ai confini con la Campania. Tra le vittime un diciottenne. A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Fiat 16 e un'Alfa Mito. Due delle persone decedute si trovavano a bordo dell'Alfa, l'altra sulla Fiat. Le vittime sono tre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta e un cinquantenne (che si trovava a bordo della Fiat), sempre originario di Caserta. Uno dei quattro era stato ricoverato in condizioni disperate nell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino, ma poco dopo è deceduto.

L'incidente è avvenuto in direzione San Pietro Infine, nei pressi della rotatoria che conduce al centro di San Vittore e verso la provincia di Caserta. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, gli operatori dell'Ares 118 ed i carabinieri della Compagnia di Cassino.