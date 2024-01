Frosinone, guardia di finanza negli uffici della Provincia: accertamenti sulle assunzioni all'Apef

La Guardia di Finanza ha compiuto una verifica sulle presenze e le mansioni svolte dai singoli dipendenti e collaboratori delle partecipate dall’amministrazione provinciale di Frosinone. Gli uomini del colonnello Cosimo Tripoli sono stati a Palazzo Iacobucci ed hanno verificato che fossero effettivamente presenti nei loro uffici tutti i dipendenti il cui badge risultava materialmente strisciato all’ingresso. Hanno poi chiesto al direttore generale l’elenco dei dipendenti ed il ruolo svolto da ciascuno.

Nei giorni scorsi alcuni organi d’informazione hanno dato conto di una serie di assunzioni in Provincia e nella società partecipata Apef di persone vicine politicamente al presidente Luca Di Stefano. È stato confermato che l’accesso di ieri della guardia di finanza ha riguardato anche l’Apef.

Per il resto non ci sono conferme che gli accertamenti riguardino le assunzioni oggetto degli articoli. È certo che al momento l’acquisizione di documenti e informazioni sia soltanto a titolo conoscitivo.

Non si sa se è stato aperto un fascicolo in Procura, ma al momento sembra sicuro che non vi siano persone iscritte sul registro degli indagati. Non è escluso che i militari delle Fiamme Gialle nei prossimi giorni possano tornare presso gli uffici dell’ente di piazza Gramsci per acquisire nuova documentazione.