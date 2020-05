© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fase 2 a Fiuggi riserva tre importanti novità: la riapertura del campo da golf, la ripresa dell’attività termale e il bilancio in attivo di Acqua & Terme Fiuggi. Venerdì scorso il panoramico campo da golf a 18 buche nato nel 1928 per volere del cavaliere Adelmo Della Casa, una delle attrattive di Fiuggi e dell’intero comprensorio, ha ricominciato ad accogliere gli sportivi che hanno potuto dare sfogo al loro desiderio di coniugare attività fisica e natura, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Federazione per praticare il golf in sicurezza. Chi è interessato alla cura idropinica, alla bellezza e al relax delle Terme, invece, dovrà aspettare fino a metà giugno. L’apertura delle fonti Bonifacio VIII e Anticolana è prevista il 13 giugno. All’interno dei parchi termali, nel frattempo, si stanno effettuando le dovute manutenzioni e sanificazioni. “Siamo disponibili a discutere di una riduzione del costo di biglietto d’ingresso alle Terme – ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini - tenendo ben presente eventuali impatti economici sulla nostra controllata in relazione ai flussi di clientela. I servizi termali verranno garantiti: in tal senso l’Atf (Acqua & Terme Fiuggi, gestore dei parchi termali, dell’impianto di imbottigliamento e del campo da golf ndr.) ha chiuso tutti i contenziosi con i lavoratori e lavoratrici, i quali, senza ombra di dubbio, saranno reimpiegati nei vari servizi interni”. L’altra importante novità in casa Atf arriva dai conti: dopo anni di segno negativo l’azienda termale ha approvato la bozza di bilancio che registra un utile di esercizio. “E’ un risultato importante che premia un lavoro di squadra e il nostro programma elettorale oltreché il lavoro del management aziendale. In pochi mesi siamo riusciti a lasciarsi alle spalle debiti pesanti e gestioni fallimentari degli anni passati: si tratta di un vero e proprio miracolo imprenditoriale” ha commentato Baccarini la svolta nelle casse della controllata che ha evitato il fallimento nel 2019 e ora si prepara ad affrontare la sfida del mercato con la prossima pubblicazione del bando per la vendita degli asset societari. “A pochi mesi da un passaggio cruciale per il futuro aziendale, con una privatizzazione ormai in fase di decollo – sottolinea il primo cittadino - l'Atf è completamente guarita dai malanni che l'hanno afflitta lo scorso anno”. C’è fermento anche sul fronte degli investimenti pubblici. Sempre il sindaco ha annunciato la ripresa dei lavori per completare il Palazzo dei Congressi nell’area dell’ex campo sportivo e la prosecuzione a pieno ritmo dei lavori del nuovo centro benessere all’ex centro Coni. Intanto, per dare un aiuto concreto alla crisi provocata dal Covid-19 che ha messo in ginocchio il commercio e l’attività ricettiva, il Comune di Fiuggi si appresta a portare in consiglio comunale un pacchetto di misure che verranno adottate con l’approvazione del bilancio di previsione. La proposta dell’ente di piazza Trento e Trieste riguarda la sospensione della tassa di soggiorno per quest’anno, l’abolizione della prima rata dell’Imu (e, quasi di sicuro, anche la seconda). Sospesa anche la Tosap fino a tutto il 2020, con la possibilità di raddoppiare le superfici esterne a disposizione degli esercenti.